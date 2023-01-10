حفاوة كبيرة بإعادة عرض «فارس بلا جواد».. ومحمد صبحي يعلق

فرحة عارمة عمت محبي الدراما المصرية وخاصة «النوستاليجيا»، عقب إعلان قناة النيل للدراما عرض مسلسل «فارس بلا جواد» على شاشتها بدءا من اليوم، إذ رحب صناع المسلسل ونجومه بإعادة عرضه واستجابة القناة لطلب الجمهور وإذاعة المسلسل.

النجم محمد صبحي، بطل ومؤلف مسلسل فارس بلا جواد أبدى سعادته الشديدة بإعادة عرض المسلسل، قائلاً في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «أنا في كامل سعادتي لاستجابة قناة النيل للدراما لطلب الجماهير بإذاعة مسلسل فارس بلا جواد»، موضحا مواعيد عرضه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ويعاد في التاسعة صباحا والخامسة مساء، موجها الشكر للتليفزيون المصري.

محمد صبحي وسيمون يشكران قناة النيل للدراما

النجمة «سيمون» التي شاركت في بطولة المسلسل بدور «سيجريس»، فرحت بعرض العمل وتوجهت بالشكر للمخرج عمرو عابدين رئيس قناة النيل للدراما، الذي وعد فأوفي واستجاب لرغبة الجمهور بعرض المسلسل.

وبدوره؛ قال «عادين»، إن قناة النيل للدراما تتشرف بعرض «مسلسل فارس بلا جواد»، وعرض المسلسلات المصرية المؤثرة؛ استجابة لطلبات الجماهير، ووجه الشكر للفان محمد صبحي.

وعبر الكثيرون من محبي «مسلسل فارس بلا جواد» عن سعادتهم، بإعادة عرضه، إذ قال أيمن سعيد: «قرار رائع عرض هذا المسلسل الرائع.. شكرًا يا فنان»، وأوضح أحمد شومان أنه خصص موسيقى المسلسل كنغمة اتصال لهاتفه المحمول طوال 3 سنوات ولم يرغب في تغييرها من شدة حبه في المسلسل، فيما أشاد محمد عمر بالقرار ووصفه بالرائع والصحيح لتشكيل وجدان الجماهير العربية عامة والمصرية خاصة وتمنى إعادة عرضه مرة أخرى على القنوات الفضائية، واتفقت معه منى أبو العلا في وصفه بالرائع، وتمنت عرض أجزاء مسلسل يوميات ونيس: «الفنان محمد صبحي أعماله مميزة وهادفة ورائعة يا ريت تعرض كلها».

شيماء تروي ذكرياتها مع المسلسل حينما عرض لأول مرة

شاهدت شيماء عباس، أحد محبي العمل، العرض الأول للمسلسل في رمضان حينما كانت بالصف الأول الثانوي، وروت ذكرياتها مع المسلسل قائلة: «أنا بحبه أووي كان نفسي أشوفه حتى موسيقته بتثبتني في مكاني»، وأوضحت أن عرض المسلسل كان في توقيت الساعة الحادية عشر وهذا يعد توقيتا متأخرا في هذه الأيام إذ كانت يغلق التلفاز في وقت مبكر لينام الأبناء ويستيقظون مبكرا استعدادا لليوم الدراسي: «كنت بزعل أوى وأفضل لازقة في شباك البلكونة واسمع موسيقته من الجيران»، وحينما يسمح لها والدها بالسهر قليلاً في عطلة نهاية الأسبوع كان هذا يمثل لها فرحا شديدا.

وتدور قصة مسلسل «فارس بلا جواد» في عهد الاحتلال الإنجليزي حول حافظ نجيب، الطفل الذي تربى بين عائلة أمه الثرية وأبيه الفقير ضابط الشرطة الذي تزوج أمه لأنه نشأ لدى عائلتها منذ صغره، وتتحول الأحداث بعد مقتل والده، ويقسم حافظ على الانتقام لوالده ولكل من يُظلم في بلده، ويشارك في المسلسل كوكبة من كبار النجوم أبرزهم جميل راتب وأشرف عبد الغفور وريهام عبد الغفور، مع النجم محمد صبحي وسيمون، وهو من إخراج أمل أسعد وأحمد بدر الدين عام 2002.