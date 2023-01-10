تفاصيل القبض على تاجر عملة غسل 25 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط شخص في القاهرة، لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.

وجرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات - المعاملات المالية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.