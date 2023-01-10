حادث المنصورة.. تفاصيل صادمة يكشفها حمادة العجوز المتهم بقتل زوجته

لا تزال أصداء حادث المنصورة تتوالى، فمشهد ظهور الـ3 فتيات خلف والدهن في بث مباشر بمنصة «تيك توك» خلع القلوب، إذ تحدث الشاب حمادة العجوز بعد قتله لرفيقة دربه داخل منزل الزوجية في نبروه بالدقهلية، وبرر جريمة قتل زوجته الشابة «ز.أ» البالغة من العمر 26 سنة.

المشهد السابق شاهده الملايين على المنصة، لكن المتهم بقتل زوجته خضع لجلسة تحقيق جديدة صباح اليوم، أمام النيابة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكشف عن سبب الجريمة بقوله إنها دمرت حياته، وحولتها إلى جحيم بسبب كثرة الخلافات.

خلافات زوجية

وشرح حمادة العجوز المتهم بقتل زوجته أمام النيابة تفاصيل حادث المنصورة أن زوجته افتعلت معه خلافات جديدة بعد أيام من إعادتها إلى عصمته مرة جديدة، بعد أن طلقها قبل الحادث بـ 60 يومًا، وأنه خلال الأسبوع الأول من عودتها لعصمته كانت تتشاجر معه على أتفه الأسباب من أجل الانفصال مرة أخرى بحسب حديثه، وأنه فقد السيطرة على نفسه، وأمسك سكين المطبخ واعتدى عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل أن يصور تلك الجريمة بالفيديو ويرسله إلى أسرتها.

أسباب حادث المنصورة

وأضاف المتهم بقتل زوجته والمعروف بـ «حادث المنصورة»، أنه صور الفيديو من أجل أن يعرف الناس حكايته، وأنه مظلوم وكان يرغب في العيش مع بناته اللاتي في عمر الزهور فأعمارهن تتراوح بين 3 إلى 9 سنوات على الترتيب، لكن سوء معاملة زوجته كانت السبب فيما وصلت إليه الأمور بينهما وقتلها، وخلال التحقيقات ظل المتهم يقدم التبرير لجريمته النكراء.

قرارات النيابة في حادث المنصورة

وبعد انتهاء النيابة من سماع أقوال المتهم بقتل زوجته أعادته النيابة إلى محبسه، تنفيذًا لقرار النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقررت النيابة العامة تسليم البنات الثلاث لوالدة زوجته، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان الزوجة المجني عليها لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وأرسلت السكين المستخدم في حادث المنصورة إلى الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لفحصه وبيان حالته الفنية، وموافاة النيابة بما انتهت إليه أعمال الفحص.

قانوني يشرح عقوبة المتهم بقتل زوجته

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض إن جريمة قتل سيدة المنصورة وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة جريمة مكتملة الأركان من قبل المتهم، الذي خرج في بث مباشر بعد أن قتل زوجته، كما أنه حاول قتل أولاده خلال عملية القبض عليه وأن عقوبته وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا.

وأضاف في حديثه لبوابة الوطن: «يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».