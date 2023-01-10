المخرج خالد جلال: كل أبناء الرواد تقدموا بمقتنيات آبائهم لمتحف رموز الفن

عرض برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، تقريرا تلفزيونيا عن افتتاح متحف رموز ورواد الفن المصري بعد تطويره.

وقال المخرج خالد جلال، في التقرير، إن هذا المتحف أنشأه ياسر صادق رئيس المركز المصري للمسرح، بالتعاون مع جمعية أبناء الفنانين مع ماضي توفيق الدقن وميريت عمر الحريري، وكل أبناء الفنانين عندما شعروا بجدية المشروع تقدموا بمقتنيات آبائهم للمتحف.

وأضاف «جلال» أن وزيرة الثقافة أرسلت قطاع الفنون التشكيلية للاطمئنان على طريقة العرض المتحفي، لتكون بشكل احترافي.

من جهته، أبدى الفنان محمد رياض سعادته بافتتاح متحف رموز ورواد الفن المصري بعد تطويره، قائلا: «سعيد بالتطوير جدا بتطوير المركز المصري للمسرح، وده الأرشيف بتاع المسرح، وتاريخ المسرح ومعرض رموز الفن المصري المتعلق بالمسرح، وأحيي ياسر صادق رئيس المركز على مجهوده من كل قلبي، وده المفروض يبقى موجود على طول».