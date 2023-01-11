«من حقك».. ماعقوبة صرف معاش المتوفى؟

في بعض الأحيان يتسأل المواطنين عن هل تقع عقوبة حال صرف معاش المتوفي؟، ففي بعض الأحيان يلجأ البعض للتحايل على القانون للحصول على معاش غير مستحق، مثل استمرار صرف المعاش بعد وفاة المستحق، أو حالة زواج الأرملة بشكل عرفي لاستمرار صرف المعاش الخاص بها عن زوجها الذي توفى أو والدها.

متي تقع عقوبة حال صرف معاش المتوفي؟

وفي هذا الصدد، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض لـ«الوطن»، إنّ قانون التأمينات والمعاشات وضع عقوبات رادعة لبعض الحالات التي تتحايل على القانون، وأعطى للزوجة حق الحصول على معاش زوجها وصرفه بعد وفاته، لكن في حالة زواجها من شخص آخر، يجب عليها إخطار الجهات المختصة بذلك وفقًا للقانون.

غرامة 50 ألف جنيه

وأضاف المحامي أنه وفقا لنص المادة رقم 165 من قانون التأمينات والمعاشات، فإنه في حالة الإخلال بأي من القواعد والتشريعات المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب الجانى بغرامة مالية تعادل 20 ألف جنيه كحد أدنى، أو 50 ألف جنيه كحد اقصى، وهذا يطبق على كل شكل يحصل على أموال بغير حق أو ساعد شخص أخر في ذلك، أو الشخص الذي قام بتقديم بيانات غير صحيحة تساعده في الحصول على المال.

وأوضح أنّ المادة 112 من القانون نصت على «أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفة، يعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ10 سنوات، إذا كان الجانى من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع».

حالات وقف المعاش

وأشار المحامي بالنقض إلى الحالات التي حددها القانون لوقف المعاش ومنها:

1- زواج الأرملة أو الأخت أو البنت.

2- وفاة الشخص المستحق للمعاش.

3- حال بلوغ الأبن أو الأخ لسن الرشد، وهو 21 عاما، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو حتى تاريخ بلوغه سن الـ26 عاما.