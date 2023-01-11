حادث المنصورة.. فريق المعاينة يكشف تفاصيل جديدة حول الجريمة

«كوب شاي وعقب سيجارة وسكين».. أحراز تحفظت عليها النيابة العامة في حادث المنصورة، داخل منزل الشاب حمادة العجوز المتهم بقتل زوجته في قرية «تيرة» بالمنصورة، قبل الظهور في بث مباشر على منصة تيك توك، بجانب جثمان زوجته، وخلفه بناته الثلاث يجلسن على السرير الملقى عليه جثمان والدتهن في مشهد مؤلم.

معاينة مسرح جريمة المنصورة

داخل بلكونة المنزل عثرت جهات التحقيق على كوب شاي وبها بقايا سيجارة، إذ اعترف أمام النيابة أنه جهز كوب الشاي بعد أن قتل زوجته ودخل بلكونة المنزل وأشعل سيجارة، وبعد عدة دقائق وصل عدد من جيرانه وأقارب زوجته والشرطة التي تمكنت من القبض عليه.

أدوات الجريمة

عثرت النيابة العامة وفريق البحث الجنائي بجانب جثمان المجني عليها، البالغة من العمر 26 سنة، خلال معاينة مسرح الجريمة، على سكين، وتحفظت الشرطة عليها وباقي الأدوات، وأرسلت إلى الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لفحصها وإعداد تقرير حول حالتها الفنية، وموافاة النيابة بنتائج ما أسفرت عنه أعمال الفحص.

خطة الانتقام

حمادة العجوز المتهم أمام النيابة العامة، اعترف بجريمة قتل زوجته، وبرر تلك الجريمة بأن زوجته تفتعل المشكلات معه بشكل مستمر، وأنه قتلها انتقامًا منها بعد أسبوع فقط من ردها إلى عصمته مرة أخرى، وأنه طلقها قبل شهرين بسبب كثرة الخلافات، وأعادها ظنًا بأن زوجته ستتوقف عن افتعال الخلافات، بحسب حديثه أمام النيابة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار.

محام يشرح عقوبة القتل العمد

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض في حديثه لبوابة الوطن، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات تنص على أن يحكم على فاعل جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.