السجن 10 سنوات لمتهم بالاعتداء على فتاة في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة «م. م. ا» بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالاعتداء على فتاة تدعى «س. ع. ا» بدائرة قسم طهطا، وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله، وعماد محمد عبدالرحمن، بأمانة سر محمد عبدالحميد.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم طهطا عندما تلقى رئيس مباحث قسم طهطا، بلاغا من المجني عليها بقيام المتهم الاعتداء عليها ومحاولة التحرش بها في مسكنها، وبعد تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة أقوال المبلغة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم «ص.ع.ا» 47 سنة مشرف أول مكتبات، بالسجن 10سنوات لاتهامه بقتل المجني عليهما «م.ع» و«ع.خ» بأن أطلق عليهما النار من بندقية آلية بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله، وعماد محمد عبدالرحمن، بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2010 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليهما بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية وتم نقلهما إلى المستشفى جثث هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث اشترك مع آخرين بإطلاق النار على المجنى عليهما بسبب حدوث مشاجرة بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق