العدل للدراسات الاقتصادية: مصر اتخذت خطوات استباقية لضمان الأمن الغذائي

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الأزمة العالمية للغذاء ألقت بظلالها على كل اقتصادات العالم، بما فيها اقتصادات الدول الكبرى والدول النامية، لافتًا إلى أن تعامل الدول مع الأزمات يختلف حسب استعدادها والخطط الموضوعة لإدارة كل أزمة، ووضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المختلفة، مشيرًا إلى أن أزمة الغذاء بدأت مع جائحة كورونا وتوقف سلاسل الإمداد وتعطل حركة التجارة العالمية، لتكتمل بالأزمة الروسية الأوكرانية.

بعض الدول توجهت للبحث عن سلاسل جديدة للإمداد

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أن بعض الدول اتجهت للبحث عن سلاسل جديدة للإمداد خاصة لبعض السلع الإستراتيجية، مشيدًا بجهود الدولة في مصر في تقديم خطط الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بداية من توفير السلع الرئيسية في الأسواق، إضافة إلى دعم هذه السلع للحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

جهود الدولة المصرية في التعامل مع أزمة الأمن الغذائي العالمي

وأوضح مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن الأولويات دائمًا لـ الأمن الغذائي بدول العالم تتركز على توفير القمح والحبوب والزيوت، كونها السلع الأساسية التي تدخل في صناعة المخبوزات والعديد من المأكولات، إضافة إلى الأرز والحبوب والذرة، مشيرًا إلى أن جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة الغذائية العالمية تركزت على توفير مصادر بديلة لتوفير السلع، خاصة مع توقف سلاسل الإمداد في فترة معينة بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا.

وأشاد «عادل»، بالخطط الاستباقية التي اتخذتها الدولة بالتوسع الرأسي والأفقي في الرقعة الزراعية للدولة المصرية، إذ أن التوسع الرأسي يتمثل في زيادة نسبة الحاصلات الإنتاجية الزراعية من الأراضي المزروعة من خلال تكنولوجيا حديثة، إضافة إلى الحفاظ على المخزون وتقليل الهدر منه باستخدام تكنولوجيا حديثة، فضلًا عن التوسع الأفقي الذي تضمن زيادة الرقعة الزراعية على مستوى الدولة، وهو ما دعم نجاح الدولة في توفير مخزون استراتيجي من السلع وصلت لـ 9 أشهر في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.