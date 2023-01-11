هل تنضم بنوك أخرى للشهادة الجديدة بعد الـ«الأهلي ومصر والـCIB»؟.. خبير

أعلنت 3 بنوك إصدار شهادات جديدة بعوائد شهرية وسنوية كبيرة لم يسبق الوصول إليها سابقا، سواء بنكي الأهلي المصري ومصر بعائد 25% سنويا و22.5 شهريا، أو البنك التجاري الدولي CIB، 20% شهريا و22.5 عند الاستحقاق الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يتساءلون بشأن هل تنضم بنوك أخرى للشهادة الجديدة؟.

ورد الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً ماجد فهمي، على سؤال هل تنضم بنوك أخرى للشهادة الجديدة؟ عبر «الوطن»، بأن يعود ذلك على حسب قدرة البنك على توظيف الأموال مشيرا إلى أن هذه الشهادات الجديدة تكلفتها عالية.

هل تنضم بنوك أخرى للشهادة الجديدة؟

وأوضح «فهمي»، أن تكلفة الشهادات الجديدة تجعل بعض البنوك لا تستطيع رفع الفائدة: «النهاردة الكوريدو إقراض 17 وربع وممكن يسلف أزيد أقصى شيء 19، فلو البنك معرفش يوظف الفلوس دي في قروض تجزئة مصرفية وفي حاجة تجلب له مكسب بالتالي مش هيعملها».

وأكد الخبير المصرفي أن رفع العائد في البنوك يتوقف على قدرة البنك وإمكانية تحقيق مكاسب ولذا يعود الأمر طبقا له ولنشاطه.