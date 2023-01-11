إصابة 4 في تصادم سيارة ربع نقل برصيف وانقلاب أخرى بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في تصادم سيارة ربع نقل برصيف الطريق الزراعي السريع أمام مركز ملوي، وانقلاب سيارة أخرى على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا.

انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي قبلي مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة حسن محمد حسن، 48 عاما، وأحمد سلطان شوقي، 40 عاما، سائقين، ويقيمان في محافظة أسيوط، وتم نقلهما إلى مستشفي المنيا العام للعلاج حيث أصيب الأول باشتباه كسر بالعمود الفقري، والثاني باشتباه ارتجاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث.

اصطدام ربع نقل برصيف الطريق الزراعي

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باصطدام السيارة رقم «3415 ن د ا ربع نقل» برصيف الطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، أمام استاد مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة أحمد خلف، 24 عاما، وسيد أحمد، 48 عاما، يقيمان في قرية تونا الجبل، وتم نقلهما لمستشفى ملوي التخصصي للعلاج.