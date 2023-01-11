قبول استئناف النيابة وحبس صاحب مدرسة خاصة في الدقهلية بتهمة تجارة العملة

قرر قاضي استئناف جنح محكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، صاحب توكيل سيارات نقل ثقيل ومالك مدرسة خاصة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقبلت المحكمة استئناف النيابة العامة علي قرار قاضي التجديد الصادر أمس بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، وحددت جلسة اليوم أمام قاضي المعارضات للنظر في أمر إخلاء السبيل من عدمه، ليقرر رفض الإخلاء وتجديد حبسه 15 يوما.

حسابات بعملات أجنبية

وشهدت الجلسة، تقديم دفاع المتهم المستندات التي تدل على أن المبالغ المضبوطة لديه حصل عليها بالطريق الشرعي، وأنه يمتلك حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك علاوة على نشاطه التجاري الواسع الذي يمكنه من جميع مبالغ كبيرة من مختلف العملات الاجنبية .

القبض على رجل أعمال في الدقهلية

وكان ضباط مباحث الاموال العامة بمنطقة شرق الدلتا ضبطوا المدعو «أحمد ع. م. ا»،73 عامًا، رجل أعمال وبحوزته عملات أجنبية متنوعة، منها: 1333 ألفا و395 يورو، و1620 روبل روسي، و150 زلووتي بولندي، و13400 جنيه مصري، وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023 لاتخاذ الإجراءات القانونية.