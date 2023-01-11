المؤبد لقاتل زوجته القاصر في شهر العسل بقليوب.. «طلبت منه 5 جنيهات»

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لنجار مسلح، لاتهامه بقتل زوجته القاصر بسلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بعد مطالبة المجني عليها له بمبلغ 5 جنيهات لشراء مستلزمات المنزل، وذلك بعد زواجهما بأيام، حيث نشبت بينهما مشاجرة وقام بقتلها.

وصدر الحكم في جنايات شبرا برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامى وردخان، وأمانة سر حلمي محمود.

إحالة قاتل زوجته في قليوب للجنايات

وكشفت التحقيقات في الواقعة، والتي عرفت إعلاميا بـ«عروس قليوب»، أن المتهم «محمد ا ع»، 28 سنة، نجار مسلح، يقيم في قرية بلقس بدائرة مركز شرطة قليوب، قتل المجني عليها زوجته «سمر ع ر»، 15 سنة، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين».

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع المجني عليها، وما إن ظفر بها حتى استل سلاحه الأبيض، وسدد لها عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسدها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدا من ذلك قتلها، كما أحرز سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.