تشييع جثمان شاب لقي مصرعه في حادث بالشرقية.. «خطب من 3 أشهر» 

شيّع أهالي قرية مشتول السوق بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، جثمان شاب لقي مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم، وذلك بعد 7 أيام من احتجازه في المستشفى لتلقي العلاج.

حادث تصادم ووفاة شاب وإصابة شقيقه

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل وموتوسكيل على طريق «المنير - مشتول السوق»، ما أسفر عن إصابة أحمد إبراهيم رجب، 22، وشقيقه.

وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بسيارتي إسعاف ونقلتا المصابيّن إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما وتقديم العلاج اللازم لهما، وبعد مرور نحو 7 أيام توفى أحمد إبراهيم رجب متأثرا بإصابته، فيما لا يزال شقيقه محتجزا لتلقي العلاج اللازم.

تشييع جثمان الشاب

وتوافد الأهالي على منزل أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء لأسرته، وانتظروا وصول الجثمان وشيعوه في مشهد جنائزي مهيب، عكس الوداع المؤلم للشاب الراحل الذي اشتهر بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

وكان الشاب الراحل احتفل بذكرى عيد ميلاده 4 في يناير الجاري، وكتب منشورا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر خلاله عن سعادته بخطوبته في أكتوبر الماضي، قائلا: «وها هي الأيام تمضي سريعا، وتمر بنا، 22 عاما بفضل وستر وصحة من الله، كان عام فيه الكثير من الصعوبات والضغوط النفسية، بس هناك إنجاز وحيد في 21 سنة اللي فاتوا، إني طلعت بنصي التاني، هي الحاجة الوحيدة اللي فرحتني في السنة الماضي».