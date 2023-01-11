إيرادات شباك التذاكر للأفلام المصرية.. 11.5 مليون جنيه خلال أسبوع

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم إيرادات شباك التذاكر للأفلام المصرية، على مدار الأسبوع الماضي، حيث يتواجد في دور العرض 5 أفلام ما بين الكوميدي والرومانسي، إذ حظيت صالات السينما بإقبالٍ جماهيري طوال الأيام الماضية، لاسيما في ضوء الاحتفالات بموسم رأس السنة وأعياد الميلاد.

إيرادات شباك التذاكر للأفلام المصرية في أسبوع

وحقق الـ5 أعمال، في إيرادات شباك التذاكر للأفلام المصرية نحو 11.5 مليون جنيهًا، وهي: «نبيل الجميل» لـ محمد هنيدي، و«شلبي» لـ كريم محمود عبد العزيز، و«فضل ونعمة» للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، و«هاشتاج جوزني» لـ أمير المصري ومايان السيد، و«تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد.

وتصدر فيلم «نبيل الجميل» للفنان محمد هنيدي، إيرادات شباك التذاكر للأفلام المصرية على مدار الأسبوع الماضي، حيث حقق 7 مليون جنيه، فيما جاءت إجمالي الإيرادات التي حصدها منذ طرحه نهاية ديسمبر الماضي، نحو 17.6 مليون جنيهًا.

فيلم شلبي في المركز الثاني بإيرادات شباك التذاكر

وجاء فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، في المركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر للأفلام المصرية، حيث حصد في أسبوع الأول 4.133 ألف جنيه، أما فيلم «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد، حقق في أسبوعه العاشر 108 ألف، بينا إجمالي ما حققه 8.6 مليون جنيهًا.

أما في المرتبة الرابعة، جاء فيلم فضل ونعمة، حيث حقق في أسبوعه الـ14، نحو 68 آلاف جنيه فقط، أما إجمالي ما حققه ضمن إيرادات شباك التذاكر للأفلام المصرية منذ طرحه 17.5 مليون جنيهًا، ليأتي فيلم «هاشتاج جوزني» في المرتبة الأخيرة، بإجمالي 5 آلاف جنيه على مدار الأسبوع الماضي، بينما إجمالي إيراداته بلغت 4.5 مليون جنيهًا.