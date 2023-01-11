تحرير 15 محضرا تموينيا لمخابز في مركز الغنايم بأسيوط

شنت رئاسة مركز ومدينة الغنايم في محافظة أسيوط، بالاشتراك مع الإدارة التموينية بالمدينة، حملة تموينية على المخابز البلدية لمتابعة سير العمل وضبط منظومة الخبز، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة تموينية متنوعة.

تحرير 15 محضرا لمخابز مخالفة

وقال مصطفي علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم في أسيوط، في تصريحات له إنه بناءا علي توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نفذت حملة مكبرة على المخابز بنطاق المركز بمشاركة نائب رئيس المدينة، لمتابعة سير العمل والتأكد من سلامة الموازين ونظافة الأدوات والمعدات المستخدمة والتنبيه على أصحاب المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا بنطاق المدينة.

حملات مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار

وأضاف رئيس مدينة الغنايم، أنه لمتابعة الأسواق والمحال التجارية تم عقد اجتماع بالمسؤولين للتأكيد على المختصين بتنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم على الأسواق ومنافذ بيع السلع الجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع الأساسية وعدم المغالاة بالأسعار والاعلان عن الأسعار بشكل واضح للجمهور، مع التأكد من وصول منافذ البيع المتحركة لكل الأماكن بالمدينة والقرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.