«مهرجان المنصورة المسرحي»: تصفية العروض المقدمة حتى 12 فقط

قال وليد حسني، رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان المنصورة المسرحي، إنه جرت مشاهدة 42 عرض فيديو خلال الـ5 أيام الماضيين لاختيار المنضمين إلى المهرجان، منهم 34 عرض فيديو و8 عروض حية على المسرح، وجرى اختيار 17 عرضا مسرحيا فقط، ويتم تصفيتهم لـ12 عرضا بحسب الجودة.

حسني: المشاركات العربية إضافة عن السنوات الماضية

وأضاف «حسني»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك 6 عروض عربية مقدمة من فلسطين والمغرب والجزائر وليبيا والعراق والكويت، وتعدي المشاركات العربية إضافة عن السنوات الماضية.

حسني: محكومون في المنصورة بعدد المسارح

واستطرد: «من الفرق العربية اللي هتيجي هيتم اختيار بعض النماذج المسرحية المعروفة في دولهم لإقامة ورش مسرحية على هامش المهرجان.. واحنا محكومين في المنصورة بعدد المسارح، والعروض تتم على مسرح المحافظة وعلى مسرح قصر الثقافة، ولو عندنا مسرح ثالث هنوسع قاعدة المعروض على هامش المهرجان».