33 مدينة أكثر برودة و6 دافئة غدا الخميس.. الصغرى تصل لدرجة واحدة مئوية

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي تضمن التوقعات الخاصة بدرجات الحرارة العظمى والصغري، غداً الخميس، أن 33 مدينة ستكون أكثر برودة، و6 هي الأكثر دفئا.

مدن أكثر برودة غدا الخميس

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة، غداً الخميس، فإن المدن والمحافظات الأكثر برودة هي سانت كاترين والتي تسجل درجة واحدة مئوية، ونخل درجتين، والوادي الجديد 6، وسيوة وأسيوط 7، والأقصر والمنيا وبني سويف والفيوم 8، وقنا وسوهاج والطور 9 درجات مئوية.

كما تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة أبو سمبل وأسوان والسلوم والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر والعريش والتي تسجل 10 درجات، ودمنهور وبنها ووادي النطرون والمنصورة وطنطا وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ورفح وطابا 11 مئوية، والعلمين الجديدة ومرسى مطروح ورأس غارب والغردقة وكفر الشيخ وشبين الكوم وشرم الشيخ.

6 مدن أكثر دفئا غداً الخميس

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة غداً الخميسن فإن المدن والمحافظات الأكثر دفئا هي شلاتين والتي سجلت 26 درجة للعظمى والصغرى 17، وأبو رماد 21 و16، وسفاجا 22 و13، ومرسى علم 22 و13، وحلايب 22 و15، ورأس حدربة 22 و15.