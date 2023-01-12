أمطار رعدية غزيرة بالإسكندرية في أول أيام الفيضة الكبرى

بدأت نوة الفيضة الكبرى، في ضرب مدينة الإسكندرية فجر اليوم الخميس بأمطار رعدية غزيرة وبرق، سببا حالة من الرعب لسكان المدينة بصوت أشبه بالانفجار، بالإضافة إلى ارتفاع أمواج البحر.

وتعد نوة الفيضة الكبرى أحد أقوى النوات كونها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الأمواج بشدة، ما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.

وقد شهد طقس الإسكندرية بداية نوة الفيضة الكبرى، فجر اليوم الخميس، بسقوط أمطارت خفيفة على مناطق متفرقة في المحافظة، لكن سرعان ما زادت وأصبحت أمطار رعدية غزيرة.

طقس الإسكندرية خلال نوة الفيضة الكبرى

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع ان يشهد طقس الاسكندرية اليوم الخميس 12 يناير 2023 أول أيام نوة الفيضة الكبرى، أمطارا تبدأ متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا مع وجود فرص لتكون سحب رعدية مع تقدم ساعات النهار، وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50 إلى 60% تقريبا.

وترتبط أجواء نوة الفيضة الكبرى بارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، وهي التي تسجل ما بين 2 إلى 2.5 متر، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

استعدادات الصرف الصحي لنوة الفيضة الكبرى

من جهته، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم، طبقا لخطة التطهير الدورية، ويجرى تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التي تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش، ما يؤدي إلى إعاقة سريان المياه فى بعض المناطق.

وأضاف «نافع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة تستعد بيوم قبل بدء النوة؛ إذ يجرى إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بإنتشار 152 سيارة ومعدة يتمثلوا في: «102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي، و20 سيارة من الأحياء و8 بدالات».