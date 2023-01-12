سيارات مستعملة أتوماتيك أقل من 150 ألف جنيه.. اعرفها

البحث عن سيارة مستعملة وموفّرة في أعمال الصيانة والوقود من أهم متطلبات راغبي شراء السيارات، في سوق السيارات المستعملة بمصر.

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ راغبي شراء السيارات في مصر يبحثون عن السيارات التي لا يتجاوز سعرها عن 150 ألف ألف جنيه.، وبها مواصفات عدة منها وجود تكييف وناقل حركة أتوماتيكي، إضافة إلى قوة محرك لا تتجاوز 1600 cc.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من أنواع السيارات المستعملة في السوق المصرية.

أسعار السيارات اليوم

بريليانس FRV 2010

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109 آلاف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128 ألف جنيه.

شيفروليه N300 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128 ألف جنيه.

سوزوكي فان (تومنايا) 2018

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 119 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 124 ألف جنيه.

فولكس فاجن باسات 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109 آلاف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128 ألف جنيه.

سوق السيارات المستعملة في مصر

ميتسوبيشي لانسر بومة 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109 آلاف جنيه.

أعلى سعر للسيارؤة في السوق المحلية:133 ألف جنيه.

بريليانس جالينا 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 131 ألف جنيه.

شيفروليه N300 2014

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية:122 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 119 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 124 ألف جنيه.

لادا جرانتا 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 138 ألف جنيه.