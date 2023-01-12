إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بعد الاصطدام بعمود إنارة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارة ركاب في عمود إنارة مما تسبب في انقلابها، على محور «نقادة – قوص» بقنا.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة صغيرة في عمود إنارة مما تسبب في انقلابها، على محور نقادة الصحراوي.

أسماء المصابين في حادث قنا

أسماء المصابين في حادث قنا اليوم : عبد الله سعد حامد، 31 عامًا،، ومحمد سعيد علي، 31 عامًا، وآدم أحمد سيد، 15 عامًا، اشتباه كسر بالكتف وسحجات وكدمات، وأحمد أحمد 27 عامًا، سحجات صبري وكدمات متفرقة وسحجات وكدمات، وأحمد سالم محمد 17 عامًا، سحجات وكدمات، ومحمد صبري صدقي، 20 عامًا، وعيد شمندي محمود، 28 عامًا، اشتباه کسر بالساق اليسرى

على الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.