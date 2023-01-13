اعترافات المتهمين بسرقة كبائن التليفونات ببدر: «بناخد الأبواب الحديد»

«بناخد أبواب كبائن التليفونات الأرضي اللي في الشارع إذا كانت صاج أو حديد، وكنا هنبيعها عشان محتاجين الفلوس»، هكذا اعترف المتهمين بسرقة أبواب غرف التفتيش الخاصة بكبائن التليفونات الأرضي في بدر، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن.

طريقة سرق أبواب كبائن التليفونات الأرضي

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهما أمس: «كنا بنختار الأماكن الفاضية اللي محدش هيشوفنا فيها وننزل بليل، والباب اللي نلاقيها سهل وهيتفك معانا بناخده ونمشي على طول».

وأوضح المتهم أثناء جلسة التحقيق أنهما بعد سرقة الأبواب يهربون من المكان في أسرع وقت، قبل كشف أمرهما، كما أنهما كانوا سبيعون هذه الأبواب إلى أحد تجار الخردة أو الحديد والحصول على الأموال.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الأربعاء القبض على شخصين متهمين بسرقة أبواب غرف التفتيش في كبائن التليفونات الأرضي بمنطقة بدر، وكان بحوزتهما 4 أبواب صاج مع 2 باب حديدي، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية التي من المنتظر توقيعها على المتهمين بسرقة أبواب كبائن التليفونات الأرضي في بدر، فإنها حسب ما أوضح المحامي محمد ثابت، إن ستصل إلى الحبس لأنها لم تقترن بظروف مشددة، وفقاً لما لنصوص المواد 317 و318 من قانون العقوبات.