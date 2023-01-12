تخصيص 17 فدانا لإنشاء مستشفى مدينة السادات الجديدة

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، أنه تم تخصيص 17 فدانا لإقامة مستشفى جديد في مدينة السادات لخدمة المواطنين بجانب المستشفى العام الموجودة فيها، موضحا أن المستشفى سيخدم 600 ألف مواطن من أبناء مركز السادات والمراكز الأخرى المجاورة.

موعد بناء مستشفى مدينة السادات الجديدة في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن» أنه سيتم البدء في مستشفى السادات الجديدة في العام المالي المقبل، بعد الحصول علي الموافقات اللازمة ووضع الرسومات الهندسية وانتهاء من الأعمال اللازنة قبل البدء في تنفيذها.

وأوضح أن مستشفى السادات الجديد إضافة قوية للمنظومة الصحية في محافظة المنوفية، في إطار اهتمام الدولة بالجانب الصحي لخدمة المواطنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومحافظ المنوفية.

إنشاء معهد أورام منوف لخدمة المواطنين في المنوفية والدلتا

وأشار إلي أن من بين الصروح الطبية الجاري تنفيذها في الفترة المقبلة في محافظة المنوفية، هي معهد أورام منوف الذي يخدم الملايين علي مستوى المنوفية وكافة محافظات الدلتا، موضحا أن أن وزير الصحة ومحافظ المنوفية تفقدا المكان الذي سيقام عليه خلال زياة الوزير خلال الفترة الماضية وسيتم البدء في تنفيذه في القترة المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.