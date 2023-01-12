القبض على 24 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملات بالقليوبية

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الحملات 24 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 24 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ 8136 حكما قضائيا متنوعا، و16 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.