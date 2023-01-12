هياكل آلية تمنح الإنسان القوة لرفع الأجسام الثقيلة.. هتشيل 40 كيلو زي الريشة

لا تتوقف التكنولوجيا، عن تطوير حياة البشر، فلا يمر يوم، إلا يعلن عن بحث علمي أو اختراع جديد، يسهل حياة الإنسان على كوكب الأرض، من تلك الابتكارات المعلنة مؤخرا، من خلال شركة ألمانية تدعى «بيونك»، تصميم هياكل آلية يمكنها حمل الأشياء الثقيلة، وبالتالى تخفيف المجهود البدني عن البشر، بحسب تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

تعمل تلك الهياكل، بنظام الذكاء الاصطناعي، وهدفها الأساسي مساعدة الأشخاص الذين يمارسون أعمال بدنية صعبة، إذ تتميز بالدقة والقدرة على العمل المتواصل والتقنيات المتطورة، بشكل أذهل عشاق التكنولوجيا.

هياكل تعمل بالذكاء الاصطناعي

قالت إحدى أعضاء الشركة الألمانية، خلال التقرير، أن ما تم تصميمه هو هيكل آلي خارجي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لذلك عند رفع حمولة ثقيلة، يساعد الهيكل على تحمل الصعوبة، إضافة إلى الحفاظ على صحة العنق من حمل الأشياء الثقيلة، إذ تساهم الهياكل الذكية بصورة كبيرة في الحفاظ على صحة الإنسان أثناء حمله لهذه الأشياء الثقيلة، بالاضافة إلى منحه قوة إضافية خلال الأعمال الصعبة.

حمل 40 كيلو بسهولة

لفت التقرير، إلى أن الجهاز يمكن الإنسان العادي من حمل أشياء تزن حوالي 40 كيلو بسهولة ووضوح، إذ أنه يدعم الجسم بالقدرة على حمل الأشياء الثقيلة دون التحميل على الظهر وأعضاء الجسم، ما يجعله يحافظ على صحة جسم الإنسان خلال حمله للأشياء الثقيلة، كونه مدعوما بالذكاء الاصطناعي.