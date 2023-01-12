محافظ الغربية يفتتح ملعبين للكرة الخماسية في طنطا

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم ملعبين لكرة القدم في قريتي نفيا وفيشا سليم بمركز طنطا، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، النائب علي عز عضو مجلس النواب، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

افتتاح ملعبين لكرة قدم

وافتتح محافظ الغربية الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب نفيا الذي تم إحلاله وتجديده طبقاً للمواصفات القياسية على مساحة 800 متر وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه، كما افتتح محافظ الغربية الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب فيشا سليم، والذي تم تطويره لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.

خلال الافتتاحات شاهد المحافظ عروضاً للكاراتيه، الكونغ فو وكرة القدم بمركزي الشباب مشيداً بما قدمه النشء والشباب من عروض رياضية متميزة، تدل على مدى وجود مواهب متميزة في مراكز الشباب وتحتاج إلى ثقل لتلك المهارات.

تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب

وأشار رحمي أن الدولة مستمرة في تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بكافة المدن والقرى، بهدف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز إبداعية وخدمة مجتمعية.

ووجه أهالي القريتين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ الغربية، علي الجهود المبذولة ودفع العمل وتذليل كافة العقبات في المشروعات غير المسبوقة والتي يتم تنفيذها في المحافظة خلال الفترة الحالية.