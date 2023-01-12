6 حالات لا ينصح بالحصول على مسكنات فيها.. نشرة جديدة لهيئة الدواء

وجهت هيئة الدواء المصرية، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن تناول المسكنات، وقالت قبل استخدام المسكنات، لابد من معرفة موانع استخدامها ومراجعة الصيدلي، حيث أنه يحذر استخدامها في الحالات التالية:​

- وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي. - وجود قرح متكررة بالمعدة.​ - قصور شديد في الكلى أو الكبد​. - القصور والهبوط الشديد بالقلب. ​- وجود أي نزيف نشط. ​- وجود أي جفاف بالجسم ناتج من القيء، الإسهال، أو عدم تناول السوائل بكميات كافية. ​

خطورة التناول فى المسكنات

كما حذرت هيئة الدواء من خطورة الإفراط في تناول المسكنات، لما قد تسببه من أضرار صحية، مثل قصور وظائف الكلى.

وأعلنت فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن الخطوط الإرشادية، وقواعد العمل الخاصة بنشرات الأدوية البشرية، والتي تهدف إلى توضيح الخطوط الإرشادية وقواعد العمل الخاصة بنشرات الأدوية البشرية.

التحديث المستمر للنشرات الطبية

وذلك في إطار العمل على التحديث المستمر للنشرات الطبية، طبقا لأحدث المراجع العلمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القواعد الخاصة بإعداد المحتوى الأمثل للنشرة الطبية (المحتوى الداخلي للنشرة).

ومن المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية الشهر الجاري، ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأوضحت أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات الأدوية البشرية، مشيرة الى أن المتدرب سيحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.