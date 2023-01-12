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مواعيد عرض حكاية «فيه أمل» على قناة cbc.. ينطلق السبت

كتب:

هبة أمين
03:55 م | الخميس 12 يناير 2023
أبطال حكاية فيه أمل

أبطال حكاية فيه أمل

ينطلق عرض الحكاية الثالثة من مسلسل في كل أسبوع حكاية، والتي تحمل اسم فيه أمل، يوم السبت المقبل 14 يناير، في تمام الساعة الثامنة مساء، على شاشة قناة cbc، بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبد السلام.

القصة

وتدور أحداث حكاية في أمل، حول مريم مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها ساهر، ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق، فتطلب منه أن يحقق أمنيتها بالموت.

في كل أسبوع حكاية

يذكر أن مسلسل في كل أسبوع حكاية، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، ما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة.

تعد حكايات المسلسل لايت ولكنها لا تخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به، يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة، وفي الحادية عشر مساء على قناة cbc دراما.

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