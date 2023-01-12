«محلية النواب» توصي الحكومة بعدة نقاط لمواطهة ظاهرة الكلاب الضارة

أوصت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الخميس، بضرورة التعامل مع ملف الكلاب الضالة بشكل عاجل، لمواجهة هذا الانتشار المتواجد فى غالبية محافظات الجمهورية.

وتضمنت التوصيات التي أصدرتها اللجنة فى اجتماعها اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الزراعة لمواجهة انتشار الحيوانات الضآلة في الشوارع، تتكون عضويتها من ممثلي وزارات التنمية المحلية، الصحة، الإسكان، التخطيط، المالية، التربية والتعليم، التعاون الدولي، البيئة، فضلا عن ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام، على أن يشهد نهاية شهر فبراير استعراض الخطة التنفيذية والجداول الزمنية، بحضور وزيري الزراعة والصحة، ليكون بمثابة إعلان عن الانطلاق لتنفيذ الجدول الزمني.

مناقشة تمشرزع قانون حيازة الحيوانات الضالة

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنّ هناك حالة من التوافق نحو استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والمدرج علي جدول أعمال لجنة الزراعة بالمجلس، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع اللواء هشام الحصري رئيس اللجنة، لمتابعة ما استقر إليه رأي الجهات المعنية والمجتمع المدني، والتنسيق معه لمعاودة مناقشة النقاش حول مشروع القانون.

وقال إنّه بالتوازي مع استئناف مناقشة مشروع القانون وحتى خروجه، لا يوجد فجوة تشريعية استنادا للتشريعات القائمة، «نستطيع بناء عمل مؤسسي في ضوئها مع ملف الحيوانات الضآلة بالشوارع، بالشكل العلمي الذي اعتمدته كافة المؤسسات المعنية بالعالم، وبناء على ذلك نوصي بتشكل لجنة عليا للتعامل مع هذا الملف برئاسة الوزير المعني بالزراعة، بطريقة علمية منضبطة».

عقد اجتماع ثان لاستعراض الخطة التنفيذية لواجهة الحيوانات الضالة

وأعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن عقد اجتماع لاحق، يوم الخميس الموافق 23 فبراير، لاستعراض ما تم الوصول إليه من خطة تنفيذية انتهت إليها اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها، وتحديد أوجه الانفاق ومن سيتم مخاطبته في المنظمات الدولية العاملة، بحضور وزيري الصحة والسكان والزراعة، لتكون بمثابة إعلان عن انطلاق الجدول الزمني للخطة.

وفيما يخص المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان، طالب السجيني بأهمية توحيد مجهوداتهم والتوافق حول الرؤية التي تم الانتهاء إليها خلال اجتماع اليوم، ويجب أن تكون معاملاتهم مع الجهات موضوعية وقابله للتطبيق أخذا في الاعتبار مفاهيم الحريات والحقوق العامة للإنسان والحيوان، وأهمية توزيع مهام محددة لكل جميعة أو مجموعة جمعيات حسب النشاط والتخصص والامكانيات، على أن تكون بالتعاون مع الجهات المعنية واللجنة المركزية التى توافقتم على تشكليها.