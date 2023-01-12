لدغة حشرة تقلب حياة بريطاني رأسا على عقب.. أصابته بسرطان الدم

يصاب مئات الأشخاص بمرض السرطان، دون معرفة سبب الإصابة ولكن لدغة حشرة غريبة، أخبرت بريطاني بأنه مصاب بسرطان الدم، بعد شهور قضاها الرجل في معاناة كبيرة لا يعرف مصدرها ولا سببها.

جون بيكويث، من مدينة ويست يوركشاير البريطانية، لدغته حشرة لا يعرفها في شهر أكتوبر الماضي، ظلت ظاهرة في جلده لم تلتئم، يعاني من التعرق ليلًا دون التفكير في أن سبب ذلك هو لدغة الحشرة، فكان يتخلص منه بأساليب مختلفة، ونصحته شقيقته بأن يذهب للمستشفى لفحص آثار اللدغة، فتواصل معهم هاتفيًا واقترح المُتصل عليه الذهاب إلى المستشفى على الفور.

اختبارات الدم.. ومعاناة مع السرطان

وبعد إجراء عدد قليل من اختبارات الدم للعضة الصغيرة، ثبت أنها أكثر خطورة مما أدركه «بيكويث» البالغ من العمر 34 عامًا، حيث أخبره الأطباء أنه اللدغة أصابته بسرطان الدم، بحسب ما نشره موقع «ladbible»، وأكدت شقيقته ليني بيكويث قائلة: «لقد كان ذلك مروعًا.. لا أتمنى أن يحدث ذلك لأي شخص على الإطلاق»، ولأن نظامه المناعي ضعيف، لم يستطع أن يرى أطفاله خلال احتفالات عيد الميلاد، فقد كان التحرك أمرا خطيرا على صحته، بحسب ما أخبره الأطباء.

تحسن تدريجي.. وانتظار باقي جلسات العلاج

تدريجيًا، بدأ «بيكويث» يتحسن تدريجيًا، حيث يتلقى العلاج الكيميائي بقسم أمراض الدم، بمستشفى سانت جيمس، وحقق نتائج كبيرة: «لا زال طريق العلاج طويل للتعافي تمامًا، لا يزال بيكويث يتلقى الدم المستمر وعمليات نقل الصفائح الدموية كل يوم لأنه يحتاج إلى أن يكون عدد الصفائح الدموية أعلى بكثير لبدء جولته التالية من العلاج الكيميائي».