موقع بريطاني: مصر وجهة شتوية للإقامة الطويلة.. أسعارها لا تنافس

كشف موقع «ديلي ميلي» البريطاني، عن استمتاع المواطنين الإنجليز بقضاء الأيام في مصر، بعد أن أصبح سعر الإقامة بها لمدة من الزمن، تعادل نفس الإقامة في بريطانيا.

وذكر الموقع في تقرير له، أن المواطنين الإنجليز أصبحوا أكثر استمتاعا، لأن في مصر شمسا مع قلة تكاليف العيش فيها بالنسبة للأجانب، في الوقت الذي يدفع الأشخاص، نحو 1553 جنيه استرليني من أجل الغاز والطاقة والنقل والطعام والمشروبات شهريا، في بلادهم.

تكاليف الإقامة في مصر

أشار الموقع، إلى أن الشخص يمكنه الإقامة في مصر لمدة 28 ليلة بـ75 جنيه استرليني فقط، في قرية عمار سينا المصرية التي لديها 3 نجوم، وتقع هذه القرية في شرم الشيخ وسط إطلالة بانورامية على سلسلة جبال سيناء، ويوجد شاطئ خاص ومسبح خارجي وسبا ومركز للغوص.

مصر وجهة شتوية

وقال لين بيتي، محاسب إداري من ACMA، لـeasyJet: إن مصر الآن أصبحت وجهة شتوية شهيرة للإقامة الطويلة، بفضل تكلفة المعيشة المنخفضة وأسعار لا تنافس.