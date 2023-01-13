لوحة «حكاية شارع» بناصية «مصدق» تكشف تاريخه.. سياسي إيراني وبطل قومي

على أول ناصية شارع مصدق بحي الدقي، في اتجاه الشركة المصرية للاتصالات، وضعت محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لوحة «QR» مستطيلة باللون الأزرق، بعنوان «حكاية شارع»، وتحمل اسم مصدق والتاريخ (1882-1967) الذي يشير إلى الميلاد والوفاة، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي توضح قصة تسمية الشارع بهذا الاسم.

من بين المعلومات التي أوضحتها لوحة «حكاية شارع»، المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، أن «مصدق» هو رئيس وزراء إيران خلال عامي 1951 و1953، وكان محامياً وسياسياً وبطلاً قوميًا في إيران، لرفضه السياسة الاستعمارية للغرب، وتأميمه شركة النفط الإيراني عام 1951، وأطيحت بحكومته في انقلاب دبرته المخابرات الأمريكية لمصلحة المخابرات البريطانية المحتلة لإيران آنذاك، بالإضافة إلى رمز يمكن مسحه تليفونيا عبر الإنترنت، لمعرفة المزيد عن حكاية كل شارع، على غرار مشروع «هنا عاش» الخاص بالشخصيات المشهورة.

ومن المعرف عن «مصدق» رئيس الوزراء الإيراني، أن شركات النفط التي أممها كانت تعرف بـ«الأنجلو- إيرانية»، وزادت من شعبيته في الشارع الإيراني والوطن العربي، وأعجبت الحكومة المصرية بقيادة النحاس باشا بشخصية الزعيم الإيراني، لا سيما بعد رفضه منح الاتحاد السوفيتي ترخيص العمل في حقول النفط، والتى كانت فما بعد فكرة التأميم التى اقتدى بها جمال عبد الناصر، أثناء حكمه.

قصة تسمية شارع مصدق بهذا الاسم

حينما قدم رئيس الوزراء الإيراني، في الخمسينيات لزيارة مصر، استقبله الشعب المصري استقبالاً حافلاً، واحتشد المواطنين للترحيب به، لدرجة أنه لم يستطع إلقاء الخطبة التى كان من المقرر يقولها أمام الشعب، من شدة تأثره بهذا الاستقبال حتى بكى، وأجل الخطاب للمساء، ليلقيه عبر آثير الإذاعة المصرية، وفي أواخر سبعينيات القرن الماضى خلدت مصر اسم محمد مصدق صاحب الثورة الإيرانية، واستبدل اسم شارع «الإمبراطور بهلوى» بحى الدقى، إلى شارع «مصدق»، تقديرًا لهذا الرجل الذى يعرف قيمة الوطن والدفاع عنه.

يقع شارع مصدق في قلب حي الدقي، ويعد من أكبر شوارعه وأشهرها على الإطلاق، إذ يوجد به العديد من مقرات الشركات الخاصة والخدمات العامة والهيئات الحكومية، التي من بينها مقر الشركة المصرية للاتصالات والبنوك، فضلا عن وجود أكثر من بنزينة لتفويل السيارات الملاكي، وبنزينة «كار جاس» لتفويل ميكروباصات النقل العام، إلى جانب المقاهي والمطاعم التي تحمل طابع عالمي، ويعلو كل هذا العمارات السكنية القديمة ذات الطراز الكلاسيكي والفلات الجميلة.

حينما وضعت لوحة حكاية شارع على ناصية «مصدق»، وفرت على الناس عن السؤال عن مكان الشارع أو التأكد منه، حسبما قال «طارق» الشاب الأسيوطي الذي يعمل من 16 عاما بأحد الأكشاك الموجودة بالشارع: «طول اليوم برد على أسئلة الناس، أيوه هو ده شارع مصدق»، موضحاً أنه منذ وضع اللوحة بها المكان منذ 20 يوما، وفرت عليه الإجابة على السؤال المعتاد" «فين شارع مصدق؟؟.. ده شارع مصدق؟؟».

«طه»: ماكنتش أعرف قصة مصدق

اعتاد أحمد طه مندوب بإحدى الشركات، البقاء في شارع مصدق بعض الوقت لاحتساء كوب القهوة المفضل لديه، بأحد الأكشاك الموجودة بالشارع، ورغم أنه لا يعرف سبب تسمية الشارع بهذا الاسم، إلا أن لوحة «حكاية شارع» سرته، يقول: «في الحقيقة ماكنتش أعرف حاجة عن اسم الشارع، لكن لما شوفت اللوحة عرفت قصته، واكتسبت معلومة جديدة عن مكان أنا بحب أقعد فيه».

«البدوي» أحد سكان مصدق: الشارع له مجد كبير

يقيم حسين البدوي محمد، في شقة بالشارع المواجه لشارع مصدق، منذ عام 1980، حينما قدم من سوهاج للدراسة في كلية التجارة الخارجية بالزمالك، لذا يعرف قصة تسمية الشارع بهذا الاسم، إذا أوضح أنه يعود لرئيس وزراء إيران، وعلى مدار 43 عاما، عاشها بهذا الشارع، كان شاهدا على التغيرات التي طرأت عليه: «الشارع ده ليه مجد كبير، قبل ظهور التجمع وأكتوبر، كل الشركات في مصر لازم أساسها يكون في مصدق»، فكان وما يزال مقراً للشركات والبنوك.

وحينما عاد «البدوي»، صاحب الـ58 عاماً، للعمل بأحد البنوك العربية في بالقاهرة، اختار السكن بالقرب من هذا الشارع، موضحاً أنه ما يزال يحتفظ بالكثير من معالمه منذ الثمانيات، وأبرزها مبني «السنترال»، ولم يتغير سوى فى ظهور الأبراج العالية: «قبل كده كانت العمارات القديمة 3 أدوار، ووجدت به الكافيهات التي تعد السمة الأساسية لهذا العصر»، مضيفًا: «الشارع ليه لونه وضيه وبهجته».