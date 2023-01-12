عاجل.. مصرع طفلة وإصابة شقيقتها بمطروح.. سقط عليهما جسم صلب

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها إثر وقوع حادث، منذ قليل، سقوط جسم صلب على الطفلتين في إحدى قرى البنجر بمركز ومدينة الحمام شرق مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية إلى المصابة، وجرى نقل الجثة والطفلة المصابة إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في حادث الحمام

واستقبلت، مساء اليوم، مستشفى الحمام المركزي الطفلتين ضحايا حادث قرى البنجر بالحمام بسبب سقوط جسم صلب عليهما، وهما «مريم رجب شريف عياد»، 4 سنوات من البنجر قرية 27، ووفاة فاطمة رجب شريف عياد 7 سنوات من البنجر قرية 27 ج.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بكدمات متفرقة في الجسم والصدر وسحجات الحالة العامة متوسطة، ويكثف الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الحمام من استكمال العلاج الطفلة وإجراء التحاليل اللازمة، وعمل الأشعة وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لها كما جرى التحفظ على الجثة في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تعين الحادث

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الحمام إلى قرية 27 بنجر السكر بالحمام شرق مطروح، وجري فحص الحادث وسؤال شهود العيان للتعرف على أسباب وقوعه، والكشف عن ملابسات ورفع تقرير شامل لجهاد التحقيق وتحرر محضر بالحادث.