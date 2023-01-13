في ذكرى ميلاده.. الفنان إبراهيم حمودة صاحب حنجرة ذهبية وأصيب بالشلل

يعد الفنان إبراهيم حمودة من الأصوات والحناجر الذهبية في القرن العشرين، التي حققت نجاحا كبيرا منقطع النظير خلال فترة الثلاثينات والأربعينات فى القرن الماضي، كما كان من أوائل من وقفوا أمام الفنانة أم كلثوم في التمثيل.

في مثل هذا اليوم في عام 1912 ولد إبراهيم حمودة، وبعدها 30 عاما اصبح حمودة نجما كبيرا حين ما وقف امام الفنانة أم كلثوم من خلال فيلم «عايدة» إخراج أحمد بدرخان، سيناريو وحوار عبدالوارث عسر، وفتحي نشاطي، وقدم معها «دويتو غنائي» بعد أن شارك معها فى عدد من الفرق الغنائية في عدد من الفرق المسرحية المعروفة في هذا الزمن منها «علي الكسار، بديعة مصابني، عزيز عيد، منيرة المهدية»

شارك كوكب الشرق بطولة فيلم «عايدة» الذي فشل سينمائيًا

تعرض لحادث سير أصابه بـ«الشلل» واعتزل الفن في الستينيات

آخر ظهور للفنان إبراهيم حمودة، كان من خلال فيلم «العلمين» في الستينيات ومن بعدها لم يظهر مطلقا، حيث اختفى عن الساحة بسبب مرضه واصابته بالشلل وظل يعالج على نفقة الدولة.