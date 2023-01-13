تداول 45 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان صحفي، منذ قليل، تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 895 شاحنة و46 سيارة، وشملت حركة الواردات 33000 طن بضائع، و416 شاحنة و40 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و479 شاحنة و6 سيارات، وإن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة، كما سجلت المواني وصول وسفر 1180 راكبا.

ميناء سفاجا يستقبل 27500 طن

وأكد بيان هيئة مواني البحر الأحمر أن الميناء استقبل بالأمس السفينة SAFEEN ALNASR وعلى متنها 27500 طن فحم قادمة من إسبانيا، والسفينتين الحرية ودليلة، وغادرت السفينتان الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما ستغادر السفينتان الحرية ودليلة.

حركة تداول البضائع بمواني البحر الأحمر

كما تم تداول 3600 طن بضائع و260 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وآيلة.