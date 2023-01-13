«التحالف الوطني» يطلق مبادرة إطعام «خيرك سابق» لدعم 5 ملايين أسرة

في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية في مواجهة آثار الأزمة العالمية، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر تحت عنوان «خيرك سابق»، بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 مليون أسرة على مدار العام.

وأوضح التحالف في بيان له أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، وأن المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق عبر مستويات ثلاث، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة في أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعًا.

توزيع كراتين المواد الغذائية

وأشار التحالف إلى أن مستوى التنفيذ الثاني، هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف، الوطني، ومن خلال شبكة جمعيات قاعدية تتواصل بشكل مباشر مع التحالف ومؤسساته، كذلك يتم التوزيع من خلال فرق متطوعي كيانات التحالف المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كما يشمل المستوى الثالث توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية.

إرساء مبادئ التكافل

وأوضح التحالف أن إطلاق اسم «خيرك سابق»، على المبادرة تأكيداً على إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، وسوف تعميم استمارة تقديم طلب إطعام شهري على الجمعيات القاعدية، ليتم بمقتضاها وصول الدعم والمساعدات الغذائية إلى الأسر المستفيدة في كافة محافظات الجمهورية.