إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

حادث تصادم في الصالحية الجديدة

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة الصالحية الجديد، بلاغا بانقلاب سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمباشرة الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.