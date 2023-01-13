القبض على 24 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملة بالقليوبية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 23 قضية اتجار في المواد المخدرة

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

ضبط (23) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 24 متهما لعدد 9 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (7641) حكما قضائيا متنوعا، ضبط (14) قطعة سلاح ناري وأبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.