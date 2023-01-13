تحرير 349 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
02:46 م | الجمعة 13 يناير 2023
أحد المحلات - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، تم توجيه عدد من الحملات.
تحرير 349 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (349) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.