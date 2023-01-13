باحث: أوكرانيا تستغل المدنيين وتغيير القائد الروسي هدفه توسيع العملية العسكرية

كشف محمود الأفندي، الباحث بالعلاقات الدولية، تفاصيل تعيين قائد عسكري روسي جديد لإدارة معارك روسيا على الأراضي الأوكرانية.

وقال «الأفندي»، خلال مداخلته عبر تطبيق «سكايب»، على قناة القاهرة الإخبارية، إن أوكرانيا واجهت القوات الروسية بتحويل عدد كبير من مدنها إلى قلاع عسكرية، باستغلال المدنيين والأبنية السكنية، ما صعب السيطرة على تلك المدن.

وأضاف، أن هذا ما يصعب من العملية العسكرية الروسية بسبب محاولة الحفاظ على حياة المدنيين، خاصة مع تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم وقوع ضحايا من المدنيين الأوكرانيين في الحرب.

وتابع، أن الغرب استغلوا خبر تعيين قائد عسكري جديد لإدارة معارك روسيا في أوكرانيا، من أجل تصدير صورة سلبية، على أنه بسبب فشل الجيش الروسي في تحقيق أهدافه، وذلك بهدف رفع معنويات الجيش الأوكراني.

وأردف، أن تعيين قائد الأركان العامة، جاء بهدف تخطي البيروقراطية العسكرية من جهة، وتوسيع العملية العسكرية من جهة أخرى، وليس بسبب ضعف أو فشل الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية.