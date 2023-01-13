اعرف تاريخ عائلتك وقريتك من كتاب نادر يمتلكه «مدحت»: الموضوع بدأ صدفة

لا يعرف الكثير عن تاريخ عائلته وأجداده، منذ عشرات ومئات السنين، ولا يعرف الأشخاص سبب تسمية قريتهم بهذا الاسم، أو الأصل الذي ينحدر منه، وفي كتاب واحد يحمل اسم «الدليل العصري للقطر المصري» والذي نُشر عام 1954، مكون من أكثر من 1000 صفحة، كتبت تفاصيل العديد من أسماء القرى والعمد والمشايخ والعائلات فيه.

مدحت السمالوسي، من محافظة الفيوم، يحمل هذا الكتاب النادر في منزله والعديد من الكُتب الأخرى، حيث يهتم بالتاريخ المصري بشكل كبير، ولديه المزيد من الكتب التي تتحدث عن هذه الأمور، وبدأ اهتمامه بها منذ سنوات طويلة، عندما كان يبحث عن جد من جدوده، وفقا له: «كنت بدور على حد من أحفاد جدودي كان عمدة عرب، بالصدفة حد بعتلي صورة كتاب ولقيت فيه جزء عن الفيوم وبحثت كتير لغاية ما وصلت له، كان كتاب نادر جدًا لما تلاقيه».

كُتب تتحدث عن تاريخ القرى والشخصيات والتجار في مصر

اشترى «السمالوسي»، العديد من الكتب الني نُشرت على مدار سنوات مختلفة، والتي تتحدث عن تاريخ القرى والعمد في مصر، منها كتاب «دليل وادي النيل» نُشر عام 1900، وهو عبارة عن الشخصيات المهمة في تاريخ مصر والخاصة بالعائلة الملكية وأسماء رؤساء الوزارات والأسماء الهامة بالدولة وأسماء التجار، وفي عام 1929 نُشر كتاب الدليل العام للقطر المصري والسودان، وكتاب الدليل العصري للقطر المصري عام 1954، وأخيرًا الدليل العصري عام 1971، ولم يشتريه «السمالوسي» حتى الآن، وجميعها نادرة وقديمة حصل عليها بعد بحث: «طلبت الدليل العصري ولسه هيجيلي».

هذه الكتب النادرة التي يمتلكها ابن محافظة الفيوم، تنشر بها جميع أسماء الشخصيات الهامة بالقرى، وأسماء العُمد، وتفاصيل صغيرة عنهم، وهذه الهواية هي أحد أبرز الهوايات التي يمارسها «السمالوسي»: «هوايتي بشتري الكتب القديمة، وبحب التاريخ وعندي مكتبة كبيرة مليئة بالكتب التاريخية».

سعر الكتب يصل لـ1000 جنيه

هذه الكتب التي تتحدث عن أسماء وتاريخ القرى المصرية والشخصيات العامة في مصر، يصل أحيانًا سعر الواحد منها لأكثر من 1000 جنيه، وفقا لمالكها: «ناس تبيعها بـ600 و700 وناس بتبيعها بألف جنيه، وفي برضو أقل من كده علشان هي كتب نادرة»، مؤكدًا أن هذا النوع من الكتب هامة جدًا لمعرفة تاريخ العائلة والتفاخر به.