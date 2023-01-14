هل كان الشتاء في مصر مختلفا أيام الفراعنة؟

بدأ شهر طوبة منذ التاسع من يناير الجاري، وهو أكثر شهور العام برودة، ويلجأ البعض للاحتماء من البرد القارس بارتداء الملابس الثقيلة.

ويعود أصل تسمية شهر طوبة إلى إله المطر «طوبية» عند المصريين القدماء، ولكن معظم جداريات الفراعنة توثق ارتدئهم الملابس الخفيفة، فهل كان الطقس مختلفا وقتها؟

وفي هذا الشأن قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات في تصريحات لـ«الوطن»، أن جداريات المصريين القدماء توثق ارتدائهم الملابس الخفيفة المكشوفة والتي توضح كافة معظم تفاصيل أجسادهم، لافتًا إلى أن عدم ارتداء الفراعنة ملابس ثقيلة لا يعني أنهم لم يرتدونها في فصل الشتاء وأيام البرد الشديد.

وأشار «عامر» إلى حرص المصري القديم على إظهار ملامح جسده بكافة التفاصيل، وكان يحب تصويره في أبهى هيئة له، والجداريات تؤكد ذلك.

جداريات المقابر توثق ارتداء السيدات الملابس الشتوية

وتابع الخبير الأثري أن المصريين القدماء عرفوا الأصواف والكتان وارتدوها إلا أنهم لم يسجلوا هذا نقشًا ورسمًا على جداريات المعابد والمسلات، وبهذا يكون المصري القديم اعتاد ارتداء الملابس الشتوية ولكن بطريقة تناسب أجواء الطقس وقتئذ.

الطقس في حقبة الفراعنة كان معتدلا

وأضاف أن المدرسة الواقعية في الفن كان لها نصيبا كبيرا من الفنون التصويرية الخاصة بحياة المصريين القدماء وكيف كانت ملابس الفراعنة شتاء، مشيرا إلى توثيق مقابر فرعونية في البر الغربي بالأقصر سيدات ترتدين ملابس من الكتان من طبقة واحدة فضلا عن ارتداء ملوك الملابس الشتوية، معلقا: «الفراعنة كانوا بيلبسوا كتان وصوف شتاء، ولكن الجو كان معتدل في حقبتهم الزمنية» -حسب قوله-.