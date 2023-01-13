إنشاء مبنى للطوارئ بمستشفى في بركة السبع بالجهود الذاتية بـ15 مليون جنيه

قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في المنوفية، إن المجتمع المدني يجري جهود لتطوير المستشفيات أو بناء وحدات داخلها، كبير في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن من بين المشروعات التي يشارك فيها المجتمع المدني هو إنشاء مبنى الطوارئ في مستشفى بركة السبع.

مبنى الطوارئ الجديد في بركة السبع

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكلفة إنشاء مبني للطوارئ في مستشفى بركة السبع بلغ 15 مليون بالجهود الذاتية من الأهالي وقابله للزيادة، موضحاً أن المكان الجديد يحتوي على أحدث الإمكانيات في حالة وقوع حوادث على طريق مصر إسكندرية الزراعي.

إنشاء وحدة قسطرة القلب في منوف بالجهود الذاتية

وأوضح أن من بين مشروعات المجتمع المدني والمساعدة من قبل المواطنين في دعم المنظومة الصحية، هو إنشاء وحدة قسطرة بمدينة منوف بتبرع من أحد المواطنين بتكلفة 12 مليون جنيه، ولا زال العمل جار لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المشروع يخدم المرضى على مستوى المركز والمراكز المجاورة.

وتابع، أن من المشروعات التي تجرى بمساعدة المجتمع المدني، هو المساهمة في تطوير بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية وتوفير بعض المعدات والأجهزة التي تستخدم لخدمة المرضى في المنوفية.