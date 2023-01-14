أم تنعى ابنها بعد وفاته في حفل زفاف صديقه بطنطا.. «ربنا يصبرنا على فراقه»

«ربنا يصبرنا على فراقك»، بهذه الكلمات نعت عزة سرحان، ابنها محمد ربيع الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في حفل زفاف صديقه بإحدى قاعات الأفراح في مدينة طنطا، ليلة أمس، وتم دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه بمقابر عوارة بطنطا، أمس بعد صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة.

وأضافت الأم المكلومة في حديثها لـ«الوطن»، أن ابنها كان الأوسط بين أشقائه، والأكبر يدعى «إسلام» والصغرى «منة»، وكان يعمل مع خاله في مطبعة لتجهيز شقته استعدادا لزواجه، «محمد كان بيشطب شقته وكنت بشوف له عروسة عشان أخطب له».

الأم: ربنا يصبرنا على الفراق

وتابعت: «دايما كنت بقوله نفسي أجوزك يا محمد علشان أفرح بيك، متعزش على اللي خلقك يا ابني، وربنا يصبرنا عىي فراقك يا أبو قلب أبيض».

وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنها أثناء مشاركته في حفل زفاف صديقه بطنطا، أكدت أن ابنها عقب انتهاء عمله في مطبعة مع خاله، جاء إلى المنزل وتناول العشاء، وقام بتغيير ملابسه استعدادا للذهاب إلى حفل زفاف صديقه في قاعة أفراح بالقرب من مدينة طنطا.

وأكدت والدة الشاب المتوفى، أنه حرص على السلام عليها وتقبيل يدها قبل مغادرته المنزل، مثل عادته، موضحة أنه لم يكن يعاني من أي أمراض، وخبر وفاته نزل عليها مثل الصاعقة، «جالنا تليفون أن محمد تعب فجأة وهو في الفرح، وتم نقله إلى المستشفى، ولما روحت المستشفى الدكاترة قالولي إنه مات بأزمة قلبية مفاجئة».

سيرة طيبة وأخلاق حسنة

والتقط طرف الحديث إسلام ربيع، الشقيق الأكبر للشاب المتوفى، من والدته، قائلا «محمد بتاع ربنا، وحاصل على مؤهل متوسط، وكان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي المنطقة، وملتزم دينا وأخلاقيا».