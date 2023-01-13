محافظ مطروح: إجراء 741 عملية وعلاج 178 ألف مريض خلال عام بمستشفى مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح خطة تطوير مستشفى مطروح العام خلال عام 2023م الجاري مع إدارة المستشفى والإدارات المختصة بديوان عام المديرية ودعم المستشفى بالدعم اللازم لتنفيذ الخطة حسب المعدل الزمني الموضوع عليه أهداف الخطة.

وتتضمن الخطة الصيانة المعمارية وصيانة الأجهزة الطبية وإبرام عقود صيانة لها والتعاقد مع كوادر بشرية في التخصصات ذات الندرة و تطوير مطبخ المستشفى بما يتلائم مع حجم المستشفى العام وتم الإنتهاء إلى أن تكون الخطة ربع سنوية تنفذ حسب الأولويات وبدأ العمل بها أول يناير الجاري.

معدل أداء مستشفى مطروح العام

كما ناقش محافظ مطروح مع وكيل وزارة الصحة، اليوم، معدل أداء المستشفى خلال العام الماضي 2022م لمعرفة مدى اقتراب وتحقيق المستشفى أهداف الخطة الماضية ومعرفة نقاط القوة والضعف في المرحلة السابقة والوقوف على احتياجات الخطة الحالية بما يضمن تقديم خدمة طبية فائقة ضمن أعلى معايير الجودة دون وجود معوقات.

18 حضانة بوحدة حديثي الولادة

واستعرض الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام المؤشرات الكمية والرقمية وكانت كالتالي عدد أسرة الرعاية المركزة 29 سرير بزيادة سرير واحد عن العام الماضي بإجمالي حالات دخول 1373 حالة بإجمالي أيام علاج 9328 يوم وبنسبة إشغال 88% وحدة حديثي الولادة 18 حضانة بإجمالي حالات دخول 400 حالة عدد أيام العلاج 3102 يوم بنسبة إشغال 47%.

إضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي 35 ماكينة تخدم 378 مريض بإجمالي جلسات 20353 جلسة غسيل دموي، وقسم علاج الأورام بعدد المرضى 856 مريض وجلسات علاج كيماوي 1191 جلسة مرضى القسم الداخلي 93 مريض وتم حجزهم بقسم الأورام وحالات مترددة 361 حالة حالات جديدة 315 حالة علاج بيولوجي و 6 حالات مرضى يتطلب لهم علاج إشعاعي 44 مريض تم تحويلهم لمستشفيات جامعة الإسكندرية، وعلاج هرموني 15 حالة، كما جاء تردد مرضى بالعيادات الخارجية 235321 حالة علاج منها مجاني 32076 حالة، واقتصادي بمجموع 267397 حالة.

178 ألف مريض بقسم الطوارئ خلال عام

وأوضح مدير مستشفى مطروح العام في بيان له أن المستشفى استقبلت بمعدل 178 ألف حالة، وعدد مرضى دخول الأقسام الداخلية 26000 حالة بعدد أيام علاج 55724 يوم علاجي، ومعدل أداء قسم العمليات 6 غرف مجهزة تعمل جميعها في آن واحد إن لزم الأمر، وعمليات ذات مهارة 492 حالة، وعمليات كبرى 249 حالة وعمليات متوسطة 536 حالة عمليات صغرى 333 حالة، زمجموع عمليات الداخلي 1610 حالة.

إضافة إلى عمليات الطوارئ والاستقبال 1452 حالة وعمليات حالات العيادات الخارجية 13885 حالة مجموع عمليات المستشفى خلال عام 16951 حالة، ومعدل أداء قسم العلاج الطبيعي، بإجمالي مرضى 6406 مريض وعدد الجلسات 21177 جلسة.