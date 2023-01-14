أحداث الوسط الفني في 24 ساعة.. شائعتان وحالة وفاة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث التي شغلت «السوشيال ميديا»، على رأسها شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر، واعتزال الفنان سمسم شهاب.

شائعة وفاة سوسن بدر

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنانة سوسن بدر، والتي اكدت خلال تصريح للوطن أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تهتم بمثل هذه الشائعات.

وتصور سوسن بدر حاليا دورها في مسلسل «بابا المجال»، بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة، جومانا مراد، محمد نجاتي، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، أحمد كشك، بسمة داود، سماء وإبراهيم.

شائعة اعتزال سمسم شهاب

كما كان لخبر اعتزال المطرب الشعبي سمسم شهاب صدى كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن الفنان نفي ذلك، مؤكدًا أنه يتمني الاعتزال في فترة معينة بعد تأمينه لمستقبله، وسيكون قرار الاعتزال بلا رجعة.

وفاة شقيق حاتم العراقي

وبعد عام من رحيل والده فجع الموت الفنان العراقي حاتم العراقي حيث توفي احد اشقائة أمس حسبما أعلن الفنان فهد النوري عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله، الأخ حامد، شقيق الفنان حاتم العراقي، أعزي إخوتي حاتم ومالك وصادق بهذا المصاب، وأدعو الله أن يرحم حامد ويسكنه الجنة، ويلهم الأهل وكل المحبين الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».