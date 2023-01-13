رؤوس شريفة لآل البيت في مصر.. «الحسين والجواد»

شرف الله سبحانه وتعالى أرض مصر بأن جعلها مقراً لثلاثة من الرؤوس الشريفة للكبار من سادة أهل البيت. يقول الإمام الرائد محمد زكى الدين إبراهيم فى كتابه «مراقد آل البيت فى مصر» إن الله شرف مصر بثلاثة من كبار سادة البيت، وبحسب تواريخ دخولها مصر، فرأس الإمام زيد بن على زين العابدين بن الحسين، وإليه ينسب المذهب الزيدى باليمن، وجثته مُثل بها، ولا يعرف للجثة مدفن على التحقيق.

وأضاف الإمام: «مشهد رأسه هو المعروف باسم أبيه سيدى على زين العابدين فى الحى المعروف باسمه خلف حى السيدة زينب رضى اللّه عنها بالقاهرة، أمّا سيدى على زين العابدين نفسه فالمشهور أنه لم يدفن بمصر بل بالمدينة المنورة، ولا شك أن فى هذا المشهد بمصر بركة الولد والوالد بفضل اللّه تعالى.

ثانى تلك الرؤوس، هو رأس سيدى إبراهيم الجواد بن عبدالله المحض، الملقب بالكامل أيضاً، ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على، وهو أخو محمد الملقب بـ«النفس الزكية»، قتله المنصور عام 145 هـ، وطافوا برأسه حتى وصلوا به إلى مصر، فنصبوه فى الجامع العتيق «جامع عمرو بن العاص» فى ذى الحجة سنة 145 هـ، فسرقه المصريون، ودفنوه خارج القاهرة فى ذلك الوقت «أطراف القاهرة الآن»، وقد أقيمت زاوية صغيرة على المشهد الذى دفن فيه الرأس، تحولت الآن إلى مسجد باق بالمطرية حتّى الآن يسمى بجامع السيد إبراهيم، وعرف هذا المسجد قديماً بالبئر والجميزة، والبئر والجميزة كانتا بجوار المسجد، ويقال: إن عيسى عليه السّلام اغتسل من هذه البئر، حينما جاء مع أمه طفلاً إلى مصر هرباً من الروم.

تابع الإمام: يحتفل الناس حول المسجد بمولده فى نهاية شهر رجب من كل عام، وقد قام بعض التجار منذ سنوات بعمل قاعدة للضريح، وبناء مقصورة له، ولا يعرف لجثة إبراهيم بن عبداللّه المحض مكان محقق رضى اللّه عنه، وفى مشهده نور وبركة ومدد.

ثالث تلك الرؤوس رأس الإمام الحسين رضى الله عنه، وجثته فى كربلاء بالعراق، ورأسه فى حرم مشهده الأشهر بالقاهرة على التحقيق التاريخى والروحانى الأكيد عند أصدق المؤرخين، ولا عبرة أبداً بأقوال المنكرين، أما المشهد المنسوب إلى الإمام الحسين بعسقلان بالشام، فهو الذى كان به الرأس قبل نقله إلى مصر، وأمّا المشهد المنسوب إليه أيضاً بسوريا، فهو من المنازل التى أنزلوا الرأس بها وهو يطوف البلاد، وهكذا بنيت على هذه المنازل عدة مساجد باسم الإمام الحسين، فهى من المساجد التذكارية التى تقام بأسماء الأولياء تبركاً أو لسبب آخر غير دفنهم بها.