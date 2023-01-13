«تحالف العمل الأهلي».. مساعدات ووصلات مياه وملابس مجانية لمواطني 5 محافظات

واصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى أنشطته التنموية والاجتماعية على مستوى المحافظات لتوزيع المساعدات من شنط مدرسية وملابس ومستلزمات للأسر الأولى بالرعاية.

فى كفرالشيخ قال محمد شاهين، مسئول جمعية الأورمان ضمن التحالف: «نعمل دائماً من خلال التنسيق الدائم فى دعم الأسر الفقيرة وتوفير مستلزماتهم اليومية بقدر المستطاع، وقمنا بتوزيع عدد 1300 شنطة مدرسية والمستلزمات الخاصة بهم من كتب دراسية، وصرف مصروفاتهم الدراسية بقرى مركز مطوبس، ونسعى لتوفير جميع سبل الخدمات للأسر الفقيرة من وصلات مياه شرب، التى بلغت نحو 1450 وصلة مياه لعدد من المنازل والعمل فى عدد آخر التى تبلغ تكلفتها 4 آلاف جنيه، دون تغريمهم أى نفقات مالية.

1450 وصلة مياه مجانية لمنازل فى قرى مطوبس بكفر الشيخ.. ومعرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين بالغربية

وفى الغربية نظم التحالف، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، وجمعية الأورمان، معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة على الطلاب الأيتام وغير القادرين بمدارس قرى الشعبية وكفر حجازى والجمهورية بمركز المحلة الكبرى بواقع 400 طفل، و200 أسرة.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الطلاب الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصاً على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفى إطار خطة الحماية الاجتماعية، التى يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وحظيت محافظة الشرقية بتنظيم معرض للملابس الجديدة بعدد من القرى التابعة لمركز أبوحماد، لتوزيعها بالمجان على الأشخاص الأكثر احتياجاً، إذ تم توزيع نحو 3000 قطعة ملابس بقرى «السناجرة، صفط الحنة، نزلة العزازى، القطاوية والصوة». وأكد محمد عزت عبدالعزيز، المسئول الإعلامى للجمعية، استمرار الجهود لدعم المواطن الأكثر احتياجاً فى كل ربوع مصر ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى، لافتاً إلى تنظيم معرض ملابس جديدة وتوزيعها بالمجان، وبلغ عددها 3 آلاف قطعة لمستحقيها، فى بعض قرى مركز أبوحماد.

وفى قنا نظم التحالف قافلة لفحص المرضى غير القادرين بمستشفى قنا الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبى على 60 مريضاً من المرضى غير القادرين بقرية حجازة مركز قوص، وقرية أبومناع بمركز دشنا، بتكلفة إجمالية 11 ألف جنيه، وشمل الكشف جميع التخصصات الطبية من (صدر وعيون وأعصاب وعظام ومخ وأعصاب وسمعيات وجراحة عامة وأطفال وباطنة ومسالك).

وأكد حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن بالمحافظة، أنه تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مروراً بجراحات الشبكية وصولاً إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماماً.

وفى المنيا واصل التحالف تنفيذ مبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين، التى أطلقها فى نوفمبر الماضى، وقالت ماجدة عزت، إحدى المستفيدات من المبادرة والتى كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر التحالف الوطنى، لكونها صاحبة مشروع لزراعة الفول الصويا، وهى من أبناء مركز أبوقرقاص، إن الدولة تهتم بصغار المزارعين للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح وفول الصويا والقصب، ونجحت فى زراعة فول الصويا مرتين خلال العام، وحقق فى المرة الأولى، وكانت فى شهر أبريل، إنتاجية تراوحت بين طن و800 كيلو و2 طن، وفى المرة الثانية وكانت فى شهر يوليو، حقق المحصول إنتاجية بنحو طن، بإجمالى 3 أطنان فى العام، والتحالف الوطنى تعاقد مع المزارعين وسلمهم ثمن المحصول فى اليوم التالى مباشرة من التوريد، كما أعطانا تقاوى وبذور القمح بنصف السعر، وهذا حفزنا للزراعة بمساحات أكبر.

وأشادت «ماجدة» ببساطة الرئيس السيسى فى تعامله مع صغار المزارعين وإنصاته واهتمامه بمشاكلهم ومقترحاتهم، ما أشعر المزارعين بالاطمئنان والثقة فى لقائهم مع الرئيس فى مؤتمر التحالف الوطنى، فلأول مرة نجد رئيساً يهتم بالمزارع الصغير بهذا الحد، ويشجعهم على بذل المزيد من الجهود لمضاعفة الإنتاج الزراعى، مؤكدة أن الرئيس أعطى دفعة كبيرة للمزارعين للتوسع فى زراعة محصول القصب الذى يستمر فى الأرض لمدة بين 4 و5 سنوات، ويحتاج إلى مياه رى قليلة، علماً بأن محصول قصب السكر استراتيجى، والتوسع فى زراعته يحدث الاكتفاء الذاتى للاستهلاك المحلى ويغنى عن استيراد السكر من الخارج ويوفر العملة الصعبة.