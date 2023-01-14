سقوط عاملين في بئر عمقه 7 أمتار ببورسعيد

أصيب عاملان في الساعة الأولى من صباح اليوم، إثر سقوطهما في بئر عمقه 7 أمتار في مبنى تحت الإنشاء خلف مصنع الإسمنت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سيارة إطفاء تنفذ العاملين

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط عاملان في بئر عمقه 7 أمتار في مبنى تحت الإنشاء خلف مصنع الإسمنت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد بتوجيه سيارات الإطفاء والحماية المدنية لإنقاذ العاملان بالفعل وصلا سيارة إطفاء إلى مكان البئر، وتم انتشال العاملان في وجود مسعفين لتأمينهم، ودعمهما طبيًا ونقلهما إلى سيارتين إسعاف.

نقل العاملين إلى المستشفى

وتحت إشراف الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تم نقل مصابان عن إلى مستشفى الزهور، وهما: شعبان مرزوق عربي أحمد 48 سنة يقطن بحي بحري مركز دار السلام بمحافظة سوهاج يعمل غفير على مبنى تحت الإنشاء، وحالته العامة غير مستقرة، ومختار شحاته حسن على47 سنة فرد أمن يقطن بمساكن بلال بن رباح بحي الزهور ببورسعيد مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الغفير شعبان سقط في بئر عمقه 7 أمتار أثناء عمله في مبني تحت الإنشاء خلف مصنع الإسمنت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وسمع صراخه فرد الأمن شحاتة وحاول إنقاذه بسلم حديدي لكنه سقط فوقه.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.