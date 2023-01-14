تفاصيل انفجار خط الغاز في ليتوانيا: اللهب تصاعد 50 مترا

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث «جوجل» عن تفاصيل الانفجار الذي وقع في خط أنابيب لنقل الغاز إلى شمال ليتوانيا، وإلى لاتفيا المجاورة.

وشهدت ليتوانيا، مساء أمس الجمعة، حادث انفجار وسط البلاد بخط أنابيب لنقل الغاز إلى شمال الدولة وإلى لاتفيا المجاورة، دون وقوع إصابات، فيما قال مسؤولون، إن سبب الانفجار كان حادثًا فنيًا.

وأجبر الانفجار الذي أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب على ارتفاع 50 مترا نحو السماء، على إجلاء سكان قرية مجاورة احترازيا. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى إجلاء حوالي 80 شخصًا. وفي وقت لاحق، أخمدت السلطات الحريق.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة، إن خط أنابيب غاز انفجر في منطقة «باسفالسكي»في ليتوانيا في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي « 05:00 مساءا بتوقيت القاهرة».

عمدة «باسفالي»: الانفجار وقع بالقرب من طريق «باسفاليس - سياولياي»

بدوره، أوضح عمدة «منطقة باسفالي» جينتاوتاس جيجوزينسكاس، إن الانفجار وقع بالقرب من طريق «باسفاليس - سياولياي» السريع، مشيرا إلى توقف حركة المرور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتوقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب الغاز المتضرر في «منطقة باسفاليس» على الفور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت «أمبر جريد»، الشركة المشغلة لنظام نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا، إن الانفجار وقع بعيدا عن المباني السكنية، مشيرة في بيان، إلى أن يجري إخماد الحريق من رجال الإطفاء.

التحقيق في حادث انفجار خط أنابيب لنقل الغاز

ومن المتوقع، البدء في أعمال الإصلاح في خط الأنابيب التالف، اليوم السبت.وأضافت «أمبر جريد»، أن انفجار وسط ليتوانيا، وقع على ما يبدو في أحد خطي الأنابيب المتوازيين، فيما لم يتضرر الآخر.

من جانبه، أوضح المدير العام لـ«أمبر جريد»،نيموناس بيكنيوس، إنه من المقرر إعادة جزء من خط أنابيب الغاز الذي تضرر خلال الحادث في غضون أيام قليلة، مشيرا إلى أن وكالات تطبيق القانون والمتخصصين يحققون حاليًا في الأسباب المحتملة لحادث انفجار خط أنابيب لنقل الغاز.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الطاقة، عدم تسبب الانفجار في مشاكل بإمدادات الغاز الطبيعي إلى بلادها.