«معامل النوم» تنهي معاناتك الليلية.. هتعالج الفزع والتشنجات

معامل النوم، بمثابة مختبرات متخصصة في رصد اضطرابات النوم، التي تؤرق فئة كبيرة من البشر، ورغم أهميتها الكبيرة، إلا أنها ربما لا يعلم عنها كثير من الناس، وهنا كشف الدكتور أحمد عصمت أستاذ المخ والاعصاب بجامعة الأزهر، تفاصيل تلك المعامل، ودورها في علاج تشخيص أسباب تلك المشكلة، والعمل على علاجها.

النوم يمثل 40% من حياة الإنسان

وأكد عصمت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في ببرنامج «التاسعة» المعروض على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن النوم يمثل 40% من حياة الإنسان، لافتًا إلى أن هناك أمراض تنفس وأمراض أنف واذن، تؤثر بالسلب على النوم.

وقبل أن يستفيض في استعراض أبرز المعلومات عن معامل النوم، أوضح أستاذ المخ والأعصاب، أن النوم له 4 مراحل، أولها مرحلة الاسترخاء، وآخرها المرحلة التي يحلم فيها الإنسان.

معلومات عن معامل النوم

1- معامل النوم ترصد كل اضطرابات فترة النوم، وتقدم الحل والعلاج.

2- هناك أعراضا مهمة أثناء، يجب أن يتوجه أصحابها لتلك المعامل، أبرزها: المشي أثناء النوم، الشعور باختناق، تحريك اليد والقدمين بكثرة، الفزع، المعاناة من التشنج أو الصرع.

3- لدى معامل النوم، أجهزة يتم تركيبها على جسم الإنسان، وتوصل بمجسات على اليد والقدم والبطن والرأس، لتسجيل كهربية المخ، بالإضافة إلى تثبيت كاميرات لتصوير الإنسان أثناء النوم.

4- هناك أجهزة أخرى يصطحبها الإنسان لمنزله، لفحص نفسه أثناء النوم.

5- في النهاية يتم تشخيص اضطرابات النوم، ومنح المريض الأدوية المناسبة له.